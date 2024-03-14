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الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بروسيا دورتموند يُطيحُ بإيندهوفن ويُكمل مسيرته في دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند وإيندهوفن
بروسيا دورتموند وإيندهوفن
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واصل بروسيا دورتموند مسيرته الناجحة في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ضيفه إيندهوفن الهولندي بثنائية نظيفة، في إياب دور ثمن نهائي المسابقة.

افتتح جادون سانشو التسجيل لبروسيا دورتموند في الدقيقة 3، وأضاف ماركو رويس الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، ليُنهي الفريق الألماني المباراة فائزًا بنتيجة 2-0.

كان الفريقان قد تعادلا 1-1 في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب "فيليبس" في هولندا، مما زاد من حماس لاعبي دورتموند لتحقيق الفوز والتأهل إلى ربع النهائي.

قدم بروسيا دورتموند أداءً قويًا خلال المباراة، وسيطر على مجريات اللعب، ونجح في استغلال الفرص التي أتيحت له.
 

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