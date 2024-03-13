معتز إينو: مانويل جوزيه طلبني بالاسم.. واعتبره الأب الروحي لي

الأربعاء 13/مارس/2024 - 11:16 م

قال معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، إن المدرب البرتغالي الأسطوري للنادي الأهلي مانويل جوزيه طلبني بالاسم للتعاقد معي وأعتبره الأب الروحي لي وأن أستطيع نسيانه أبدا.

ولفت إلى أنه وقع عقود انتقاله إلى الأهلي في منزل الكابتن محمود الخطيب وكان شرطي الوحيد للموافقة على عرض المارد الأحمر هو توقيع العقود في منزل الخطيب وبالفعل استجاب لطلبي".

وأضاف معتز إينو، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لن أنسى يوم مقابلتي للكابتن محمود الخطيب في منزل لتوقيع العقود وكان في قمة الأخلاق العالية والرفيعة، وقال لي نصا: "أنت جاي نادي كبير وعارفين إحنا اختارنا مين وأنت مطلوب بالاسم".

تابع لاعب النادي الأهلي السابق، "رسالة الكابتن محمود الخطيب لي عقب توقيع عقود انتقالي للنادي الأهلي وضعت العديد من الضغوط عليّ، وكان يجب أن أكون عند حسن الظن وأسعى لإدخال الفرحة على جماهير القلعة الحمراء “، مضيفا: ”كان لازم أعمل حاجة عشان أفرح جمهور الأهلي".

