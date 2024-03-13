ads
الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

معتز إينو: مانويل جوزيه طلبني بالاسم.. واعتبره الأب الروحي لي

معتز إينو لاعب النادي
معتز إينو لاعب النادي الأهلي السابق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، إن المدرب البرتغالي الأسطوري للنادي الأهلي مانويل جوزيه طلبني بالاسم للتعاقد معي وأعتبره الأب الروحي لي وأن أستطيع نسيانه أبدا.

ولفت إلى أنه وقع عقود انتقاله إلى الأهلي في منزل الكابتن محمود الخطيب وكان شرطي الوحيد للموافقة على عرض المارد الأحمر هو توقيع العقود في منزل الخطيب وبالفعل استجاب لطلبي".

وأضاف معتز إينو، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لن أنسى يوم مقابلتي للكابتن محمود الخطيب في منزل لتوقيع العقود وكان في قمة الأخلاق العالية والرفيعة، وقال لي نصا: "أنت جاي نادي كبير وعارفين إحنا اختارنا مين وأنت مطلوب بالاسم".

تابع لاعب النادي الأهلي السابق، "رسالة الكابتن محمود الخطيب لي عقب توقيع عقود انتقالي للنادي الأهلي وضعت العديد من الضغوط عليّ، وكان يجب أن أكون عند حسن الظن وأسعى لإدخال الفرحة على جماهير القلعة الحمراء “، مضيفا: ”كان لازم أعمل حاجة عشان أفرح جمهور الأهلي".
 

 

معتز اينو مانويل جوزيه البرتغالي مانويل جوزيه الإعلامي محمد موسى