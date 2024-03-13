بمشاركة 80 دولة.. بيت الزكاة: قافة ضخمة وصلت اليوم إلى قطاع غزة

أعلن بيت الزكاة والصدقات، بإشراف الفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، عن وصول "قافلة رمضان" الخامسة إلى قطاع غزة اليوم، حيث شارك في هذه القافلة 80 دولة مختلفة.

وتضمنت الدول المشاركة: إندونيسيا، الهند، الإمارات العربية المتحدة، إنجلترا، المملكة العربية السعودية، فرنسا، الكويت، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، بنجلاديش، الجزائر، كندا، ألمانيا، قطر، الأرجنتين، سلطنة عمان، كوريا الجنوبية، بلجيكا، أستراليا، هولندا، البحرين، بولندا، أيرلندا، البرازيل، إيطاليا، النمسا، العراق، السودان، ألبانيا، أندورا، أفغانستان، ميانمار، السويد، باكستان، الأردن، المغرب، فنلندا، المكسيك، بوتسوانا، أنتيغوا وبربودا، ليختنشتاين، اليونان، اليابان، سويسرا، تونس، إسواتيني، اليمن، أيسلندا، بروناي، جزر القمر، جزر المالديف، فيجي، قبرص، كازاخستان، كابو فيردي، إسبانيا، التشيك، ماليزيا، الدومينيكان، ليبيا، هنغاريا، نيوزيلندا، مقدونيا، سوريا، غينيا، روسيا، سيشيل، لبنان، نيبال، الإكوادور، رومانيا، هايتي، أنغولا، ساموا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، أوكرانيا، أرمينيا، وتركيا.

أكد "بيت الزكاة والصدقات" في بيان صادر مساء اليوم الأربعاء 13 مارس 2024م، أن فضيلة الإمام الأكبر وجه البيت بتجهيز قافلة ضخمة لأهل غزة المحاصرين لإدخالها إليهم مع بداية شهر رمضان المبارك.

يهدف هذا التحرك إلى مساعدة أهل غزة في أداء فريضة الصيام وإنقاذ آلاف المصابين هناك، مؤكدًا على الأجر العظيم المترتب على استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ‌فَطَّرَ ‌صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا. وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الْغَازِي فِي أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْئًا" [مسند أحمد].

وأشار "بيت الزكاة والصدقات" إلى أن القافلة الخامسة تعد الأكبر حتى الآن، حيث بلغ عدد شاحناتها 100 شاحنة كبرى، تحمل حوالي 2000 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والإعاشية. وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت لقطاع غزة من بيت الزكاة والصدقات إلى 225 شاحنة عملاقة، تحمل ما يقرب من 4000 طن من المساعدات الضرورية.

وأوضح بيت الزكاة والصدقات أنه خصَّص طرقًا للتبرع لإغاثة غزة عبر الموقع الإلكتروني https://bit.ly/3M0TWVM أو طلب مندوب البيت بالاتصال بالخط الساخن 15111، أو عن طريق InstaPay، أو حسابات البيت بجميع البنوك المصرية، وأن البيت مستمر في إغاثة غزة، والمشاركة في إعادة الإعمار بإذن الله.