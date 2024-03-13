وكيل الشباب والرياضة بشمال سيناء يشهد اجتماعا للمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية

استقبل اليوم الاربعاء إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديريه الشباب والرياضة بشمال سيناء , الدكتورة مها مصطفي أستاذة الصحافة كليه الاعلام بجامعه سيناء، بحضور مديري الادارات الفرعيه والمركزية، لمناقشة دور الاعلام وتوحيد الرسالة الإعلامية ومضمونها والتي سيكون لها عظيم الاثر في أبراز أنشطة وبرامج الدولة فيما يخص قطاع الشباب والرياضة على مستوى المحافظة.

وأكد على التعاون الكامل مع الوزارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفي نفس السياق شهد "حسن عبدالوهاب "ندوة للمنسقين الاعلامين وآلتي ألقتها الدكتورة مها مصطفي بحضور أيمن الجندي مدير العلاقات العامة، ومنسقي الادرات الفرعية .

و قالت مها مصطفي ، ان وزارة الشباب والرياضة كان لديه رؤية هادفه وواضحه في استمرارية البرامج والمشروعات المنفذه في مختلف قطاعات الوزارة، مشددا على ابراز كل البرامج والأنشطة والمشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظات وان الاعلام يستطيع تحقيق ذلك من خلال المنسقين الاعلاميين بمديرية الشباب والرياضة .

واختتمت الندوة ، حيث أشادت مصطفي عن بهذا الملتقى وكان اهم أبرزها فنون الكتابة الصحفية، آليات تطبيق صحافة الفيديو والموبايل، السياسات الإعلامية، وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، الترويج والتسويق الإعلامي،.

وأضاف حسن عبدالوهاب ان الملتقى سيأتي بثماره في القريب العاجل، مشدد على المتابعات المستمراية والتدريب والتطوير الدائم بما يتناسب مع حجم المشروعات والبرامج المنفذه علي مستوى مراكز وأندية شمال سيناء.