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الأربعاء 13 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

السيسي: ضرورة تعزيز الاستقرار في المنطقة للحد من الهجرة غير الشرعية واللجوء

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه جرى الاتفاق على وجود إمكانيات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات الهولندية المباشرة في السوق المصرية، لاسيما في القطاع ذات الاهتمام المشترك ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والخضراء.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وعرضته قناة إكسترا نيوز: «تناولنا قضية الهجرة غير الشرعية واللاجئين، وتوضيح الجهد الذي تبذله مصر باستضافة أكثر من 9 ملايين ضيف في مصر يتمتعون بالخدمات العامة مثلهم مثل المصريين».

وأكد ضرورة تعزيز الاستقرار في دول المنطقة بما يحد من ظاهرتي الهجرة غير الشرعية واللجوء.

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء الهولندي مارك روته