مترو الأنفاق: توزيع 5 آلاف وجبة إفطار يوميًا بالمحطات الرئيسية

نظمت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق حملة هنفطر فى المحطة بمحطات المترو الرئيسية والتبادلية والأكثر كثافة بالركاب وهى (شبرا الخيمة - كلية الزراعة - الشهداء - العتبة - أنور السادات - جمال عبدالناصر - الجيزة) بالخطين الأول والثاني، يأتى ذلك بالتنسيق مع مسئولى بنك الطعام المصري طوال أيام شهر رمضان المبارك .

تقوم الحملة بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميا بإشراف العميد حسام السيسى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة النقل وبالتنسيق مع المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو .

وقام متحدث مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي بكير بالتنسيق مع فريق عمل بنك الطعام المصري لتوزيع عدد خمسة آلاف وجبة خفيفة لإفطار صائم يوميا على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب وأوضح أن وجبة الإفطار الخفيفة تحتوى على زجاجة مياه و عصير و بسكويت.

يذكر أن الحملة والمبادرة تستهدف الوصول إلى توزيع ما يقرب من مائة وخمسين ألف وجبة إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق على مدار أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات .