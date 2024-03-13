عمرو دياب يتخطى 52 مليون مشاهدة بأغنيته "الكلمة الحلوة"

تمكن الفنان عمرو دياب من تخطي ال52 مليون مشاهدة عبر تطبيق "تيك توك" بأحدث أعماله أغنية "الكلمة الحلوة" التي يقدمها في شهر رمضان الكريم لصالح إحدى شركات الاتصالات.

أغنية "الكلمة الحلوة" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان مدين، توزيع أسامة الهندي، مكساج وماستر أمير محروس.

وتصدرت أغنية "الكلمة الحلوة" قائمة ال"Top " عبر تطبيق أنغامي في مصر خلال الساعات الماضية.



وتقول كلمات الأغنية:



الكلمة الحلوة عشانك ..

أحلى كلام من قلبي أنا ليك

انت الموضوع ياحبيبي اتفضل أهلا بيك

عالدقة الصوت ده له رقة .. اتكلم بقى ورينا

قولها اوعى تقول لأ .. قولها دي أحلى قصاد عيني

الكلمة تغير دنيا .. بتغير دنيا بحالها

شوف كام واحد أجلها وغلاوتك ندموا عليها.