10 جنيهات ارتفاعا في سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن تراجع يوم أمس متأثراً بانخفاض سعر الأونصة العالمية بعد بيانات التضخم الأمريكية، يأتي هذا في ظل استقرار أوضاع سعر الصرف في البنوك والسوق الموازي مما ساعد على تحرك الذهب وفقاً للسعر العالمي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3090 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد ارتفاع السعر إلى 3100 جنيه للجرام.

بينما قد انخفض السعر يوم أمس بمقدار 60 جنيه ليغلق عند المستوى 3090 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3155 جنيه للجرام.

الاستقرار في سعر صرف الدولار في البنوك والسوق الموازي ساعد بشكل كبير على تفاعل الأسواق مع سعر الذهب العالمي الذي استمر في التراجع بشكل كبير يوم أمس، ليدفع السعر المحلي إلى التراجع تحت المستوى 3100 جنيه للجرام.

من ناحية أخرى تشهد أسواق الذهب حالياً تراجع في الطلب مع بداية شهر رمضان، ولكن من المتوقع أن يعود الطلب إلى الارتفاع التدريجي خلال النصف الأخير من الشهر مع اقتراب فترة الأعياد.

من جهة أخرى تشهد الأسواق بشكل عام استقرار خلال هذه الفترة بعد دخول سيولة دولارية كبيرة بعد صفقة الاستثمار في رأس الحكمة واستلام الشريحة الأولى من الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي بمقدار 1.5 مليار، بعد أن رفع الصندوق قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار.

أيضاً توجد أخبار عن توقيع اتفاق خلال الأسبوع المقبل مع الاتحاد الأوروبي للحصول على تمويل يقترب من 8 مليارات دولار، ويكون التمويل على شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027 الأمر الذي يزيد من الحصيلة الدولارية الحالية ويزيد من استقرار الأوضاع.

من جهة اخرى توقع بنك جي بي مورجان العالمي أن يقوم البنك المركزي المصري برفع الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس أخرى خلال اجتماعه القادم في 28 مارس بهدف مواجهة التضخم المرتفع، وذلك بعد أن قام المركزي المصري بالفعل برفع الفائدة في اجتماع استثنائي الأسبوع الماضي بمقدار 600 نقط أساس دفعة واحدة.

توقعات أسعار الذهب

تشهد أونصة الذهب العالمي تداولات ضعيفة ومحدودة خلال جلسة اليوم وذلك بعد أن سجلت أكبر انخفاض يومي منذ شهر، يأتي هذا بعد بيانات التضخم الأمريكية التي ساعدت على عمليات البيع، واليوم تترقب الأسواق حركة الذهب وهل يستمر في التصحيح السلبي أم يعود لاستكمال الصعود.

انخفض سعر الذهب محلياً خلال جلسة الأمس بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب العالمي، وذلك في ظل استقرار سعر الصرف في البنوك والسوق الموازي الأمر الذي ساعد على تفاعل أسعار الذهب المحلي مع سعر الأونصة العالمية.

يتداول سعر أونصة الذهب العالمي اليوم حول المستوى 2160 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى أمس عند 2150 دولار، ويتداول السعر الآن في نموذج هابط مع وجود دعم عند منطقة 2145 – 2150 دولار للأونصة وكسر هذه المنطقة يدفع السعر إلى الهبوط لمستويات 2120 دولار للأونصة.

هذا وتحد تداولات الذهب من أعلى مستوى المقاومة 2170 دولار للأونصة، والذي في حال نجح السعر في اختراقه يفتح الباب لاختبار المستوى 2200 دولار للأونصة.

السعر المحلي:

تراجع سعر الذهب المحلي يوم أمس ليغلق تحت المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 ولكنه سرعان ما عاد للتداول فوق هذا المستوى خلال جلسة اليوم، حيث لا يعد هذا كسر واضح لهذا المستوى.

تبقى تداولات الذهب داخل نطاق بين 3100 – 3350 جنيه للجرام والخروج من هذه المنطقة قد يحدد اتجاه الذهب، وفي حالة الهبوط سيكون عليه كسر المستوى 3000 جنيه للجرام ليستمر في الهبوط، و سيتوقف هذا على تغيرات سعر الصرف.