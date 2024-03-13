أورام الأقصر تنظم حملة تطعيمات لرفع مناعة الأطفال الناجين من السرطان.. بالصور

نظمت وحدة الناجين من السرطان في مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة تطعيمات موسعة بالتعاون مع الهيئة العامة للمصل واللقاح (ڤاكسيرا) ، في إطار الخدمات التي يقدمها المستشفى للأطفال الذين منَ الله عليهم بالشفاء من السرطان.

وقال الدكتور محمود معتز الزمبيلى، مدير مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، أنه خلال السنوات الماضية، استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالمجان العديد من المرضى؛ وقدمت خدمات طبية مجانية متميزة تضاهي المستشفيات العالمية، وبسبب ارتفاع نسب الشفاء من سرطان الأطفال تم تشكيل وحدة الأطفال الناجون من السرطان.

وأضاف أن وحدة الناجون من السرطان تقدم خدمات علاجية وتدعيمية للأطفال، موضحاً أن هذه الخدمات تشمل تقديم التطعيمات لتعزيز مناعة هؤلاء الأطفال وتقليل معدل إصابتهم بالأمراض المعدية بالاشتراك مع الهيئة العامة للمصل واللقاح (فاكسيرا) وهذه الحملات يتم عقدها على فترات منتظمة لخدمة الأطفال في المستشفى.

وقال الدكتور هانى حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، إن العلاج الكيماوي والإشعاعي يتسبب في نقص المناعة لدى هؤلاء الأطفال الناجين من الأورام مما يستلزم - حسب بروتوكولات العلاج العالمية - الحصول علي تطعيمات معينة بعد نهايه العلاج؛ وحماية هؤلاء الأطفال من الأمراض المعدية والمتوطنة وذلك لتخفيف المعاناة عن اهلنا في صعيد مصر لحصول أطفالهم على التطعيمات.

ومن جانبه، قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المستشفى يسعى جاهداً لتوفير كافة الإمكانيات للمرضي داخل الاقسام المختلفة، بجانب توفير التطعيمات اللازمة للأطفال الناجين من الأورام؛ بالتنسيق الكامل مع الهيئات المتخصصة بما يعود بالنفع على الأطفال وحمايتهم واستكمال المستشفى لدوره الطبي والاجتماعي الذي يقدمه لأطفال الصعيد.

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