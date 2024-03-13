القبض على 3 أشخاص لسرقتهم أعمدة الإنارة بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 أشخاص لسرقتهم أعمدة الانارة بدائرة مركز الخانكة، أثناء استقلالهم مركبة تروسيكل محمل عليها عامود إنارة وكابلات كهربائية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية بقيام قوة أمنية بضبط تروسيكل يستقله 3 أشخاص وبحوزتهم عامود إنارة وكابلات كهربائية.

توصلت التحريات أنه بمناقشتهم تبين أنهم تشكيل عصابي لسرقة أعمدة الإنارة والكابلات الكهربائية النحاسية.

وجرى إلقاء القبض عليهم وبالكشف عنهم جنائيا تبين أن اثنين منهم مسجلان خطر، وجرى التحفط على الترويسكل وعامود الإنارة والكابلات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على التروسيكل كونه بدون لوحات معدنية.