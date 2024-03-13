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الأربعاء 13 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الدنمارك تعلن عن خطط لزيادة الإنفاق العسكري على مدى السنوات الخمس المقبلة

الدنمارك
الدنمارك
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أعلنت الحكومة الدنماركية عن خطط لزيادة الإنفاق العسكري بمقدار 40.5 مليار كرونة دنماركية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن -في مؤتمر صحفي عقد اليوم /الأربعاء/ ونقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية- "نحن لا نسعى لإعادة تسلح جيشنا لأننا نريد الحرب أو الدمار أو المعاناة، نحن نعيد التسلح الآن لتجنب الحرب في عالم يتم فيه تحدي النظام الدولي".
جدير بالذكر أن الدنمارك كانت قد أعلنت العام الماضي عن تخصيص 155 مليار كرونه لقواتها المسلحة على مدار العشر سنوات المقبلة.
 

الدنمارك الإنفاق العسكري