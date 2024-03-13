سقوط 3 تشكيلات عصابية تخصصت فى سرقة الهواتف بالقاهرة

سقط فى قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة 3 تشكيلات عصابية تخصصت فى سرقة الهواتف والسيارات وكابلات الكهرباء بالشرابية وشبرا ومصر القديمة.

تعود البداية عندما تم ضبط عاملان، مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وبحوزتهما (5) هواتف محمولة من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم ضبط (شخصين) لقيامهما بسرقة سيارة ملك أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة شبرا ، وبمواجهتهما إعترف أحدهما بأنه نظراً لطبيعة عمله لدى المجنى عليه قام بإصطناع نسخه لمفتاح السيارة ، وإستعان بالأخر للإستيلاء عليها ومساومة مالكها على إرجاعها نظير مبلغ مالى .. كما تم بإرشادهما ضبط السيارة بمحيط سكن أحدهما.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط عاطلان حال إستقلالهما سيارة نقل "قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محمل عليها كابلات كهرباء بإجمالى وزن 3,5 طن "مجهولين المصدر"، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالاشتراك مع (خفير بأحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة المعادى "له معلومات جنائية") تم ضبطه فى سرقة المهمات والكابلات الكهربائية المضبوطة حوزتهم من الموقع الإنشائى محل عمل الأخير، كما تم ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بإرتكاب 3 وقائع سرقة أجهزة من داخل محال الألعاب الإلكترونية بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة المعادى ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.