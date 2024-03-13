المؤتمر: قانون التحالف الوطني نقلة نوعية لتوحيد جهود المجتمع المدني

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى جاء لتعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، ونظرا للجهود العظيمة التى قام بها المجتمع المدنى مؤخرا كان لزاما توحيد هذه الجهود.

وأضاف غنيم، أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية بإنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي ودخول القانون حيز التنفيذ سيكون له دور كبير فى تحقيق أهداف تنموية رئيسية في المحاور الرئيسية التي يعمل عليها المجتمع المدنى، وهو ما نجح التحالف في تحقيقه نجاح باهر، وذلك من خلال إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

وأكد السعيد غنيم، أن القانون يهدف لتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات التطوعية التنموية، إضافة لإنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطة بالتكامل مع نظام المسح الميدانى أو غيره من الانظمة التى تحقق هذا الغرض على أن يتم تحديثها بشكل دورى.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن القانون تأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتى فنيا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أى من الجهات الإدارية فى شئونه أثناء مباشرته لمهامه، ومن أبرز أهدافه أيضا إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.