الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا.. تعرف عليه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 76 لسنة 2024 بشأن تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونص القرار في مادته الأولى على أن تشكل لجنة مؤقتة، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي السيد عبد اللطيف وعضوية كل من المستشار أمير عادل رمزي حنا، اللواء محمد على توفيق لطفي، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف، الشيخ أسامة السيد محمود سعد الأزهري، حاتم محمد متولي حسن منصور، رانيا نصر على عبدالعليم.

وكشفت المادة الثانية من القرار عن اختصاصات اللجنة، إذ نصت على أن اللجنة تختص باتخاذ كل الإجراءات التمهيدية اللازمة لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنها توجيه دعوة الانضمام للتحالف إلى مؤسسات المجتمع الأهلي المصري، والكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة للقانون رقم 149 لسنة 2019، والأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.

على أن تنتهي اللجنة من اتخاذ هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها، أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف، أيهما أقرب، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

هذا بالإضافة إلى إعداد مقترح للائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشؤون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشؤونه، ليكون تحت بصر مجلس الأمناء عند تشكيله.

وتعرض اللجنة على رئيس الجمهورية تقريرًا بما تنتهي إليه من الأعمال.

أما المادة الثالثة من القرار فتنص على أنه للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين لمعاونتها على القيام بأعمالها.