تعاون مشترك بين "كونتكت" و"OPay" لتقديم حلول دفع مبتكرة وتحسين تجربة العملاء

أعلنت شركة كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني “Contact Pay”، الرائدة في مجال حلول الدفع وإحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة "OPay"، الشركة الرائدة في مجال المدفوعات عبر الهاتف المحمول.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الشركتين لتقديم حلول دفع رقمية شاملة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة وتُحسّن من تجربتهم بشكل كبير.

وأصدرت" كونتكت" بيانا قالت فيه إنه موجب هذه الاتفاقية، ستعمل "OPay" كذراع تحصيل جديد لـ"كونتكت" على الأرض، مما سيُوسّع من نطاق تواجدها ووصولها إلى العملاء في مختلف أنحاء مصر.

وأكد البيان، أن هذه الشراكة ستُتيح لـ"كونتكت" الاستفادة من شبكة "OPay" الواسعة من نقاط البيع وأكشاك الدفع، والتي تُقدّر بأكثر من 90 ألف نقطة موزعة جغرافياً في جميع أنحاء الجمهورية.

وتعليقًا على الاتفاقية، صرح عمرو جوهر، رئيس قطاع تطوير الأعمال في OPay ، قائلاً: "تمثل الشراكة معContact Pay خطوة استراتيجية هامة لتعزيز تجربة الدفع الرقمية للمستهلكين والشركات على حد سواء، وتؤكد هذه الشراكة على التزام "OPay" بدفع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في مصر وتعاونها مع كل أطراف القطاع المالي في مصر. فإن "OPay" تقدم مجموعة واسعة من حلول الدفع الرقمية المبتكرة، مثل الدفع بدون اتصال، والدفع عبر الإنترنت، وخدمة المحفظة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستُتيح هذه الحلول لعملاء "كونتكت" الاستمتاع بتجربة دفع سلسة وسهلة وآمنة، دون الحاجة إلى حمل النقود أو البطاقات البنكية".

ومن جانبه أعرب أحمد عبد الحكيم، العضو المنتدب لـ"كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني"، عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع "OPay"، قائلاً: "نحن سعداء بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع "OPay"، التي ستسهم بشكل كبير في تعزيز خدمات الدفع المقدمة للعملاء وتحسين تجربتهم، وتسهيل تحصيل مدفوعاتهم عبر إضافة وسيلة دفع جديدة تنضم لمحفظة وسائل تحصيل" كونتكت"، التي حرصت دائما على راحة عمليها وتسهيل معاملاتها المالية".

وكشف محمود خضر، الرئيس التنفيذي لشركة "OPay"، عن حماسه لتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع Contact Pay، حيث تمثل هذه الخطوة خطوة استراتيجية هامة في رحلة تطوير الدفع الرقمي في مصر.مؤكدا علي أن "OPay"ملتزمة بتقديم أحدث وأفضل التقنيات والحلول في مجال التكنولوجيا المالية، وهذه الشراكة تعكس تفانيهم في توفير تجربة دفع سلسة ومبتكرة للعملاء، وأن هذه الشراكة ستفتح أبوابًا جديدة للابتكار والنمو في قطاع الدفع الرقمي، حيث ستجمع القوتين والخبرات لتطوير حلول دفع متقدمة تلبي احتياجات العملاء وتحسن تجربتهم بشكل ملحوظ.

ومن جانبه أشار سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة" كونتكت المالية القابضة": "إن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في تحسين تجربة الدفع الإلكتروني في مصر وتقديم حلول دفع مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا، مؤكدا ثقته من أن هذه الشراكة ستعزز مكانة الشركة كرائدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وستسهم في تعزيز التكنولوجيا المالية في السوق المصرية".