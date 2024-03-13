بسبب الاعتراض.. الأهلي يغرم أكرم توفيق 100 ألف جنيه

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر توقيع عقوبة مالية كبيرة على أكرم توفيق لاعب الفريق عقب مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري .

وتلقى الأهلي أول هزيمة في الدوري الممتاز هذا الموسم السقوط أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-3 أمس الثلاثاء في الجولة 15 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان أكرم توفيق اعترض بشكل غير لائق على الجهاز الفني بعد قرار استبداله في الشوط الثاني، وقام بركل زجاجة الماء اعتراضا على قرار المدير الفني.

وقرر مارسيل كولر بالتنسيق مع خالد بيبو مدير الكرة بالنادي توقبع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على أكرم توفيق بسبب اعتراضه على تبديله.

وحصل فريق الأهلي على راحة لمدة 7 أيام في ظل توقف مسابقة الدوري بسبب معسكر المنتخب الوطني.