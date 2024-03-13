ads
الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

مسلسل الحشاشين الحلقة 2| نيقولا معوض ينقل الذكاء العاطفي والسياسي لعمر الخيام

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ظهر في أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الحشاشين للمخرج بيتر ميمي يؤدي نيقولا معوض دور الشاعر والعالم عمر الخيام، أحد أصدقاء حسن الصباح، تم تأسيس شخصيته التي تستمر مع أحداث المسلسل باعتباره يمتلك الذكاء العاطفي والسياسي معًا.

بينما كان الخيام ضيفًا على أبي الطاهر حاكم مدينة سمرقند، سمع صوت جارية جميلة، فاسترق السمع ثم اقترب من شباكها وغازلها بأدب، وهنا يكمن الذكاء العاطفي.

لكن ما قام به ليس لائقًا أن يفعله ضيف، فحين أمسك به الحرس عُرض عليه العقاب، فاختار أن يكون عقابه الابتعاد هو والجارية عن وجه الحاكم، لكن بعد أن يؤلف كتابًا عن إنجازات حاكم المدينة، وهنا يكمن الذكاء السياسي.

مسلسل الحشاشين تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

الحشاشين عمر الخيام حسن الصباح نيقولا معوض مسلسل الحشاشين