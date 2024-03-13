مسلسل الحشاشين الحلقة 2| نيقولا معوض ينقل الذكاء العاطفي والسياسي لعمر الخيام

ظهر في أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الحشاشين للمخرج بيتر ميمي يؤدي نيقولا معوض دور الشاعر والعالم عمر الخيام، أحد أصدقاء حسن الصباح، تم تأسيس شخصيته التي تستمر مع أحداث المسلسل باعتباره يمتلك الذكاء العاطفي والسياسي معًا.

بينما كان الخيام ضيفًا على أبي الطاهر حاكم مدينة سمرقند، سمع صوت جارية جميلة، فاسترق السمع ثم اقترب من شباكها وغازلها بأدب، وهنا يكمن الذكاء العاطفي.

لكن ما قام به ليس لائقًا أن يفعله ضيف، فحين أمسك به الحرس عُرض عليه العقاب، فاختار أن يكون عقابه الابتعاد هو والجارية عن وجه الحاكم، لكن بعد أن يؤلف كتابًا عن إنجازات حاكم المدينة، وهنا يكمن الذكاء السياسي.

مسلسل الحشاشين تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.