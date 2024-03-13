مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والاحتلال في عنبتا شرق طولكرم

شهدت بلدة عنبتا شرق طولكرم، مساء أمس الثلاثاء، مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الاحتلال دخل البلدة من الجهة الشرقية، مما أدى إلى اندلاع تبادل لإطلاق النار من قبل الجنود تجاه الفلسطينيين، دون تسجيل إصابات في الأرواح.

وأوضحت "وفا" أن دوريات الاحتلال قامت بجولات في شوارع البلدة، خاصة شارع السكة والشارع الرئيسي ومحيطه، كما نشرت قوات مشاة في المنطقة، وقامت بمطاردة مركبات المواطنين وعرقلة حركتها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت أمس الثلاثاء، بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، حيث نفذت عمليات تفتيش واعتقالات في الشوارع الرئيسية، وسط توتر واندلاع لإطلاق النار.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.