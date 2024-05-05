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الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل رجال الدين المسيحى لمشاركة النزلاء الإحتفال بعيد القيامة المجيد لعام 2024

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل عددًا من رجال الدين المسيحى
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بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد لعام 2024.. فقد إستقبلت (مراكز الإصلاح والتأهيل بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية) عددًا من رجال الدين المسيحى، وذلك لإقامة الصلوات والشعائر الدينية ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الإحتفال بهذه المناسبة، كما تم تقديم بعض الهدايا وكحك العيد "الذى تم إعداده بقطاع الحماية المجتمعية" لهم إحتفالًا بتلك المناسبة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية  الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإستمرارًا لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى. 

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وزارة الداخلية الإصلاح والتأهيل بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية الإحتفال بعيد القيامة المجيد