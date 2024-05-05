ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34683 شهيدا و78018 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34683 شهيدا و78018 مصابا منذ 7 أكتوبر.

كما ارتكب الاحتلال 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 29 شهيدا و110 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وشهد قطاع غزة في الساعات الماضية قصفا إسرائيليا مكثفا على مدينة غزة والمحافظة الوسطى وخان يونس، في وقت استمرت فيه فصائل المقاومة في تصديها للاحتلال، كما قصفت مجددا محور نتساريم. وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات متفرقة على قطاع غزة استهدفت منازل المدنيين ومناطق زراعية خلفت عشرات الشهداء والجرحى.

ودخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 212 على التوالي، مرتكبًا أبشع المجازر وأفظع المذابح، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.