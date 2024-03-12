عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "سفينة أوبن آرمز الإسبانية.. كيف استقبلها سكان قطاع غزة؟".

أوضح التقرير أن البعض يطلق عليها سفينة مساعدات أما سكان قطاع غزة فيطلقون عليها سفينة الأمل الأخير لبقائهم على قيد الحياة، من ميناء لارنكا القبرصي إلى قطاع غزة، حملت السفينة الإسبانية "أوبن آرمز " المئات من أطنان المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة عبر البحر، في تجربة أولى لإطلاق طريق بحري جديد لإيصال المساعدات للفلسطينيين الذين باتوا على شفا المجاعة.

وأشار التقرير إلى أنه يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من ويلات العدوان الإسرائيلي منذ 6 أشهر جراء الحصار المفروض عليهم من قبل الاحتلال، حيث أوصد جميع الطرق البرية لوصول المساعدات الإنسانية ما دفع العديد من الدول لإسقاطها جوا لمحاولة تخفيف الأزمة الإنسانية الكارثية التي يواجهها سكان القطاع المحاصر.