عبد الرحيم علي يعزي البابا تواضروس في استشهاد رهبان جوهانسبرج

قدم الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة "البوابة نيوز"، خالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولأسر الرهبان ولشعب الكنيسة المصرية، في استشهاد ثلاثة رهبان من دير القديس مار مرقس الرسول والأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بعد حادث اعتداء أليم، اليوم الثلاثاء، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم عائلتهم الصبر والسلوان.

كانت قد أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعرض ثلاثة من الرهبان اليوم لاعتداء إجرامي بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وأسفر الحادث عن استشهاد الرهبان الثلاثة، وهم الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا، والراهب يسطس آڤا ماركوس، والراهب مينا آڤا ماركوس.