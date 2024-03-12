آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت

يبحث الكثيرون عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت بعد تعرضه لأزمة قلبية في الملعب، بعد سقوطه بصورة مفاجئة فى أرضية ملعب استاد الاسكندرية، فى الدقيقة 88 من عمر اللقاء الذي جمع فريقي الاتحاد السكندرى، و"مودرن فيوتشر" ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، مساء أمس الإثنين

وف السياق ذاته قرر الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم تشكيل فريق طبي عاجل لمتابعة حالة اللاعب أحمد رفعت، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية خاصة مع استمرار وجوده على جهاز التنفس الصناعي، حيث توجه رئيس الجامعة إلى مستشفي الذي يمكث بها لاعب كرة القدم بنادي مودرن فيوتشر "أحمد رفعت"، من أجل الاطمئنان على حالته والوقوف على اخر تطورات حالته الصحية.

كما تواصل كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، مع رئيس جامعة الإسكندرية من أجل نقل الصورة عن وضعه الصحى.

يذكر أن اللاعب تعرض أمس لحالة هبوط في الدورة الدموية وأزمة قلبية أثناء مشاركته في مباراة الاتحاد ومودرن فيوتشر باستاد الإسكندرية.

وقال رئيس الجامعة، في بيان، إنه تم تشكيل فريق طبي متخصص برئاسة الدكتور على عبد المحسن عميد كلية الطب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لمتابعة حالة اللاعب بالمستشفى المتواجد فيه حاليا لحين استقرار حالته، وقام فريق الجامعة الطبى بمقابلة أسرته والطبيب المعالج لمعرفة الوضع الصحي للحالة ووضع برتوكول علاج لمدة ٤٨ ساعة، وسوف يتم متابعة الحالة وتقديم المساعدة الطبية اللازمة وفقاً للمستجدات فى الساعات القادمة متمنين له الشفاء العاجل.

وفي تصريحات صحيفة للدكتور رامي السيد نائب مدير المستشفى المتابع لحالة اللاعب بالإسكندرية، قال أن المستشفى استقبل اللاعب أحمد رفعت وكان يعاني من توقف في عضلة القلب لمدة ساعتين، ولكنه استجاب للعلاج بشكل ضعيف، وتم تشكيل فريق طبي بسبب حالة الخطرة.

وأضاف «السيد» أنه تم إجراء إنعاش مستمر ومتواصل للقلب والرئة فترة زمنية طويلة حتى استجاب القلب بالرغم من حالته الضعيفة، وهو الآن على جهاز التنفس الصناعي وهناك فريق طبي متخصص يتابع حالته بشكل مستمر، وتتوفر كافة الإمكانيات لإسعافه، وأكد على نقله في حالة إذل تتطلب ذلك ولكن ما زالت حالته خطيرة ونأمل أنّ تتحسن.