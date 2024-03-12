محمودعباس يؤكد للسيسي امتنانه وشعبه للجهود المصرية المخلصة لدعم الحق الفلسطيني

ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاتصال الكريم من الرئيس السيسي، مؤكدًا امتنانه والشعب الفلسطيني للجهود المصرية المخلصة لدعم الحق الفلسطيني، وداعيًا أن يعيد الله عز وجل الشهر الفضيل على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أعرب الرئيس عن خالص تمنياته الطيبة للشعب الفلسطيني الشقيق بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من أوضاع إنسانية بالغة التدهور، ومؤكداً مساندة مصر قيادةً وشعباً للأشقاء في فلسطين، وسعيها المكثف لوقف إطلاق النار بالقطاع، ودعم الحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة في الدولة المستقلة.