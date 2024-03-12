ملخص الحلقة الثانية لمسلسل "عتبات البهجة"

تبدأ أحداث الحلقة الثانية لمسلسل عتبات البهجة بالقبض على بهجت "يحيى الفخراني" ونعناعة "جومانا مراد"، يجتمع كل معارف وأقارب بهجت لمساندته، يطلب عيطة من عرفان مساندة نعناعة لعدم قدرتهم على توكيل محامي للدفاع عنها.

يتعرف الضابط على بهجت الانصاري و يخبرة بصداقة قديمة جمعت بين أخية الأكبر وابنة مصطفى الأنصاري، يتأثر بهجت ويطلب منه الضابط الجلوس بينما تقف نعناعة مستنكرة ما يحدث.

يعلم بهجت من الضابط ان أحد الخطوط التي تبيعها نعناعة تم استخدامها في ارتكاب جريمة.

تحاول "صفاء الطوخي" تهدئة جميلة "بسنت أبو باشا"، يخرج بهجت الأنصاري برفقة المحامي "مصطفى حشيش" من مكتب الضابط.

يذهب عمر "خالد شباط" بعد مشاجرته مع جميلة بسبب جدهم لمقابلة مي "كنزي" التي تقنعه بالعمل مع فريد "حازم إيهاب"في أعمال "الديب ويب".

يظهر بهجت وهو نائم على كنبة في غرفة مكتب بالقسم وهو يتعجب على الحال الذي وصل له ويشتكي حالة وهو يتخيل حديثة مع زوجتة الراحلة ثريا.

يشتكي عرفان حزنة على بهجت لعلية و يتذكر كل المواقف التي سانده بهجت فيها.

يجلس تيتا مع صديقة بودا "مراد فكري" وشطة لمناقشة مستقبلهم الفني دون جدوى، يخبر جاكسون "معتز الزعيم" تيتا ان فلة أصبحت مشهورة على التيكتوك.

يتم ترحيل بهجت ونعناعة في سيارة الشرطة، يقرر عرفان الوصول لمايكل من أجل الإفراج عن بهجت، يتشاجر تيتا"عنبة" مع فلة "هنادي مهنا" ويطلب منها عدم الظهور على التيكتوك وترفض فلة، فينهرها تيتا وتوبخه.

يذهب حنفي "محسن منصور" لعملة حيث أطفال الشوارع ويعطيهم تعليمات في كيفية بيع البضاعة في الشارع.

ينجح عرفان في الوصول لمايكل و يذهب به لقسم الشرطة.