البابا تواضروس يتابع تفاصيل استشهاد 3 رهبان بجنوب أفريقيا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، يتابع لحظة بلحظة كافة التفاصيل الخاصة بحادث الإعتداء الإجرامي علي دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب افريقيا، والذي ادي إلي استشهاد ثلاثه من رهبانه، منتظرا معرفة أسبابه.

وأعربت الكنيسة عن الألم الشديد لوقوع مثل هذا الحادث المفجع، وتتقدم بخالص التعزية لأسر الرهبان الثلاثة، وهي مملوءة بالثقة أن الله الرحوم العادل هو وحده القادر على منح العزاء وكشف الحقائق.

الجدير بالذكر أنه تعرض اليوم ثلاثة من الرهبان لاعتداء إجرامي بالديرالقبطي - دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب افريقيا.

وأسفر الحادث عن استشهاد الرهبان الثلاثة، وهم: - الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا. - الراهب يسطس آڤا ماركوس. - الراهب مينا آڤا ماركوس. وانتقلت الأجهزة المعنية إلى الدير وبدأت عملها في كشف ملابسات الحادث، كما توجه إلى الدير السفير المصري في چوهانسبرج لمتابعة الموقف.