المفتي يكشف حكم صوم رمضان بدون صلاة

كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، عن حكم نجاسة الكلب حيث إن السائلة تقول إنها تتجنب ملامسة الكلاب وتقاطعهم في رمضان خوفًا من فساد صيامها.

وقال المفتي خلال لقائه الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن معتمد الفتوى في دار الإفتاء طهارة الكلب وطهارة الملابس أثناء الصلاة إذا مسها لعابه وخاصة عند صعوبة التحرز منها؛ تقليدًا لرأي إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه، وعلى هذا فملامسة الكلاب لا تفسد الصوم، وينبغي الاعتناء بالحيوانات الأليفة وإطعامهم في كل وقت.

ورد فضيلة المفتي على سؤال عن حكم من يصوم ولا يصلي قائلًا: الصلاة فريضة ومن صام فهو محسن بصومه، ولكنه مُسيء بتركها للصلاة الواجبة عليه، ومسألة قبول الصوم هذه أمرها إلى الله تعالى.



