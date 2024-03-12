برعاية حزب الجيل الديمقراطي.. انطلاق فعاليات دوري أبطال الدقهلية 2024

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم "دوري أبطال الدقهلية 2024"، بأحد ملاعب قرية سللنت التابعة لمركز المنصورة، وتجرى المنافسة بمشاركة ١٢ فريق من مختلف قرى مركز المنصور، تحت رعاية ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل.

وأشاد ناجى الشهابي رئيس الحزب، بجهود أمانة الدقهلية فى تنظيم الدورات الرمضانية الرياضية والتى تهدف إلى تنمية روح المنافسة بشرف بين الفرق المشاركة وإعلاء قيمة الرياضة التى تسمو بالعقل وتنقى النفس وتساهم فى تقديم شاب قوى يبنى مجتمعه متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة وتقديم أداء مميز للفوز بالدورة الرمضانية.

وقال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، الأمين العام للحزب بالمحافظة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدورة الرمضانية تقام كل عام فى شهر رمضان وتُعد من أحد أهم الأنشطة الرياضية التى تنظمها أمانة الحزب بالدقهلية لجذب الشباب لممارسة الرياضة وبث روح المنافسة فيما بينهم.

وأضاف" هجرس": يتم تنظيم الدورة الرمضانية بمشاركة 12 فريقا بمختلف قرى مركز شباب المنصورة ، فى إطار استراتيجية الحزب بتشجيع وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة والمنافسة بين أعضاء مراكز الشباب داخل المحافظة.

جاء ذلك بحضورالدكتور محمد العشري أمين اللجنة الاقتصادية للحزب بالدقهلية والمهندس أحمد منصور أمين لجنة القوي العاملة والهجرة للحزب بالدقهلية وعادل صالح أمين لجنة التربية والتعليم للحزب بمركز المنصورة و الدكتور صالح حمدي عضو أمانة مركز المنصورة وطارق علي، أمين الفلاحين للحزب بمحافظة الدقهلية، ومحمد أيمن عضو أمانة التنظيم.