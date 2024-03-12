سبتمبر الأسود يحييكم| بن غفير يرد على تصريحات الملكة رانيا

سبتمبر الأسود يحييكم، هكذا رد إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي على تصريحات ملكة الأردن رانيا العبدالله، التي انتقدت فيها جرائم الكيان الصهيوني في غزة خلال مقابلتها مع CNN، إذ طالبها بإنعاش ذاكرتها وتذكر ما فعله الملك حسين الراحل.



وكتب الوزير الإسرائيلي في حسابه على منصة "إكس": "أدعوكي لتري ما قام به والد زوجك عندما كان له مشاكل مع الإرهاب الفلسطيني، سبتمبر الأسود يحييكم".



كانت الملكة رانيا، قد قالت في المقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن ما يحدث في غزة أمر مخز للغاية ويمكن التنبؤ به لأنه كان متعمدا، مؤكدة أنه أيا كان حجم المساعدات إلا أن وقف النار هو الأولوية رقم واحد.



في حين أكدت الملكة أنه "أيا كان حجم المساعدات الواردة، فلا شيء يمكن أن يحل محل وقف إطلاق النار، إن تقديم المساعدات تحت القصف لا يوقف الدمار والموت والحسرة.

كما أضافت لا يمكننا أن ننقذ الناس من الجوع ثم نقصفهم حتى الموت، لذا، فإن وقف إطلاق النار الفوري هو الأولوية رقم واحد".