حملات نظافة وتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة والتجميل وتطوير الشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، حملة لمتابعة أعمال النظافة بالمدينة على مدار اليوم والتى تضمنت رفع مخلفات القمامة والتراكمات، في عدة مناطق بالشوارع بالمدينة بالإضافة إلى رفع وكنس الأتربة والسفوحة ورى الأشجار بالحدائق بالشوارع والميادين الرئيسية ومدخل المدينة.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح تنفيذ أعمال خطة رصف وتطوير الطرق ضمن الخطه الاستثمارية للعام المالى وذلك بحى الاباظيه حيث تم تجهيز الشوارع للبدء في اعمال الرصف و تم رفع غرف الصرف وعمل غرف صفايات المطر و رش الشوارع لإستكمال أعمال الرصف والتأكيد على الشركة المنفذه بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم ترك أى غرف صرف أو أى غرف بالشوارع العامه تشكل خطوره على أرواح المواطنين ونظافه جميع الشوارع، كما قامت إدارة البساتين برئاسة المركز باستكمال اعمال غسيل التلتوارات والدهانات والتجميل بشوارع المدينه والوحدات المحليه.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، برئاسة الدكتور جلال عبدالكريم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأولاد سيف بحمله لرفع وإزالة كافة الإعلانات المخالفة بمختلف شوارع الوحدة المحليه، حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالى للمدينة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق برفع الإشغالات وإزالة الإعلانات غير المرخصة وتحصيل مستحقات الدوله من الإعلانات والإشغالات الموجوده بشوارع المدينه لخلق رؤية حضارية وجمالية لشوارع المدينة، وبالوحده المحلية بالصحافة تم متابعه الإناره العامه و صيانه خطوط الإناره بمدخل الوحده المحلية بالصحافة على البحر وصيانة خطوط الإنارة بعزبة شوقى التابعه للوحدة المحليه بالصحافه.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بأعمال النظافة وري الأشجار بشوارع المدينة فتم ري أشجار شارع كورنيش المحافظة وكذلك غسيل الأرضيات حفاظا على المظهر العام للشوارع.

وفي مركز ومدينة ديرب نجم تواصل الأجهزة التنفيذية اعمال النظافة ورفع المخلفات بالمدينة حيث اشتملت اعمال النظافة اليومية على استكمال طلاء البلدورات بمدخل ديرب نجم الزقازيق وتم رفع الأتربة والسفوحة من على جانبى طريق مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين، ومن مدخل الابراهيمية حتى مدخل ميت غمر، كما اشتملت اعمال رفع المخلفات والقمامة على الشوارع ( ش النصر بامتداده - ش الكنيسة - مدخل السنبلاوين حتى كوبري الزراعة - ش العبور حتى ميدان الشهداء - ش ميت غمر حتى الساحة الشعبية - ومن امام قاعة روتانا - امام التامين الصحي - خلف المرور - امام بنك القاهرة - امام مدرسة السويدي - ش السويقة - ش السنترال - ش المعهد الديني - ش المستوصف - ش الحزب الوطني - ش المحكمة - ش الضرائب العامة - ش البنك الاهلي - عزبة عمران - امام مركز الشرطة - خلف مجلس المدينة - امام المركز التكنولوجي - امام قاعة سي لافي - امام قاعة ميراج ) و اشتملت الاعمال ايضا على رفع تجمعات القمامة من امام ( مدخل ديرب البلد - مقابر الاقباط - مقابر الامير حماد - مجمع المدارس ) تجميع القمامة من الاهالي ومن جميع الاحياء منها ( حي السنابطة - حي العشايرة - حي الشرايفة - حي الغنامة - حي البقرية - حي الجنينة - حي العزوني - حي العنبر - حي السلام).

حملات نظافة وتجميل مدن ومراكز الشرقية

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