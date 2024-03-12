أبطال آسيا.. ميتروفيتش يقود التشكيل المتوقع للهلال في الكلاسيكو أمام اتحاد جدة

يحل فريق الهلال فى تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، ضيفًا ثقيلاً على نظيره اتحاد جدة السعودى، وذلك على ملعب "الجوهرة المشعة"، فى كلاسيكو الكرة السعودية، ضمن منافسات الجولة الدور ربع نهائى دورى أبطال آسيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الهلال بهدفين دون رد، وذلك على ملعبه ووسط جماهيره، ليضع قدما فى دور نصف النهائى.

ومن المتوقع أن يعتمد البرتغالى جورجي جيسوس المدير الفنى لفريق الهلال على الخماسي الأجنبي المتمثل في كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم وألكسندر ميتروفيتش.

وجاء التشكيل المتوقع للهلال كالتالى:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كوليبالي، سعود عبدالحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز، سلمان الفرج، سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم، سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش.

ويعتد جورجى على خط هجومه القوى، الذى يحتل صدارة دورى "روشن" بـ70 هدف، أحرزهم خلال 23 جولة فقط، وخط دفاع "فولازى" لم يستقبل سوى 12 هدف خلال مسيرته فى الدورى.