أبطال آسيا.. كلاسيكو سعودي بين الهلال والاتحاد

يحتضن إياب دور ربع نهائى دورى أبطال آسيا، كلاسيكو الكرة السعودية فى تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، بين فريق اتحاد جدة، الذى يستضيف غريمه الهلال، وذلك على ملعب "الجوهرة المشعة".

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الهلال بهدفين دون رد، وذلك على ملعبه ووسط جماهيره، ليضع قدما في دور نصف النهائي.

ويسعى فريق الهلال للفوز فى مواجهة الليلة، والمواصلة لاقتناص اللقب المفضل له، واسترداد كأس البطولة مرة أخرى بعدما توج به فى النسخة قبل الماضية، والبقاء على عرش القارة الآسيوية بعدما ظفر باللقب 4 مرات.

ويتربع الهلال على عرش الكرة الأسيوية، بعدما حقق اللقب في 4 مناسبات، كأكثر الفرق المتوجة باللقب القاري.

ويعيش الهلال تلك الفترة فى ازهى ايامه، بعدما احتل صدارة ترتيب الدورى السعودى "روشن"، بفارق 12 نقطة عن النصر أقرب المنافسين له على القمة، ولم يتذوق طعم الهزيمة في البطولة.

ويعتمد البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال على خط هجومه القوي، الذى يحتل صدارة دوري "روشن" بـ70 هدف، أحرزهم خلال 23 جولة فقط، وخط دفاع "فولازى" لم يستقبل سوى 12 هدفا خلال مسيرته فى الدورى.

وسيعتمد جيسوس على الخماسي الأجنبي المتمثل في كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم وألكسندر ميتروفيتش.