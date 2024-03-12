السفر للخارج كلمة السر.. ضبط أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بالاحتيال على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط بمديرية أمن دمياط من (4 أشخاص- مقيمون بمحافظة دمياط) بتضررهم من (نجار- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية، وذلك مقابل تسفيرهم للخارج دون الوفاء بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.