تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل آخر لـ26 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة عامل بتهمة قتل شخص بسبب خلافات قديمة بينهما إلى جلسة 26 مارس 2024.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ، من أحد المستشفيات، استقبل عاملاً مصابًا بجرح نافذ، وتوفي متأثرًا بإصابته، وتبين من خلال الفحص، وسؤال والده أن مشادة كلامية بين نجله وآخر تطورت لتعدي الأخير على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتبين أنه بائع، وبحوزته السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة "سكين".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد المتهم، وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم والتحريات التكميلية للواقعة والاستماع إلى عدد من شهود العيان أكدوا وجود مشاجرة بينهم سابقة.