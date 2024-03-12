بالفيديو.. المرور: كثافات أعلى كوبري أكتوبر وشارع رمسيس

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية اليوم الثلاثاء.

وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، إن كوبري أكتوبر يشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية بسبب زيادة الأحمال حتى رمسيس، وللمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر، فإن الطريق يشهد كثافة مرورية أيضا.

وأضافت "هالة" أن شارع رمسيس يشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية تبدأ تقل حتى نصل إلى غمرة، وبالنسبة إلى كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين، فإن عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فإنه يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

فيما توجد كثافات نسبية عند الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، وهناك توجد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، وفي الجيزة، فإن الطريق الدائري يشهد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند النزلات، وبالنسبة إلى محور 26 يوليو المتجه إلى أكتوبر، فإنه يشهد سيولة مرورية، ولكن المتجه إلى المهندسين فإنه يشهد بعض الكثافات قبل طلعة الدائري.