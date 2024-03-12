رئيس جامعة حلوان يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة "أنت النجم"

شهد مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، فعاليات حفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة "أنت النجم" التي نظمتها إدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وإشراف الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة ومستشار رئيس الجامعة للفنون.

وفى كلمته أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أهمية الأنشطة الطلابية التي تسهم في بناء شخصية الطلاب واستغلال طاقاتهم وحماسهم في أنشطة تفيدهم وتفيد مجتمعهم وبلادهم، وإنما أيضًا لكونها تساعدنا على اكتشاف ما يملكه الطلاب من مهارات ومواهب وقدرات في مختلف المجالات والعمل على صقل وتنمية هذه المواهب والمهارات.

وأكد “قنديل” أن هذه الفعالية تهدف إلى تعزيز الروح الجامعية وتكريم الطلاب المتميزين مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بإقامة الفعاليات الثقافية والاجتماعية والترفيهية لتعزيز العلاقات الاجتماعية بين الطلاب.

وأضاف أن جامعة حلوان تحاول من خلال هذه الاحتفالية إبراز العناصر المميزة فيها، لأنها جامعة نوعية بها تخصصات فريدة متكاملة، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية.

وبدوره، أعرب الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب عن سعادته البالغة بمسابقة "أنت النجم" واصفًا إياها بالمتميزة التي تتوافق مع خصوصية جامعة حلوان كجامعة فريدة ومتفردة بكلياتها وتخصصاتها المتنوعة، مشيدًا بالمستوى الراقي للمسابقة التي احتضنت مواهب الطلاب وأبرزت إبداعاتهم.

وخلال الحفل، قام رئيس الجامعة بتكريم أعضاء لجنة التحكيم والقائمين على المسابقة وكذلك الطلاب الفائزين في مختلف مجالات المسابقة، التي شملت الفنون التشكيلية والموسيقى والغناء والمسرح والمسابقات الثقافية والفنون الأسرية.

انقسمت المسابقة الى عددا من المراحل اولهم مرحلة الاعلان عن المسابقة ثم قام الطلاب بالتقدم عن طريق تقديم استمارات الاشتراك التي تقدم لها ما يزيد عن ١٢٠٠ طالب وطالبة ثم بدات مرحلة التصفيات الأولية عن طريق الاستماع والمشاهدة وفرز الأعمال ثم عمل تصفيات عن طريق العرض المباشر وقامت اللجان باختيار ثلاثة مؤهلين من المتخصصين ومثلهم من غير المتخصصين في كل مجالات التسابق وتم فيها تصعيد ما يزيد عن ١٠٠ طالب وطالبة في مختلف المجالات بواقع ٣٣ للفنون التشكيلية - ١٠ للتعبير الحركي - ٣٠ للموسيقى والغناء - ١٨ للمجالات الثقافية - ٢٤ للفنون الاسرية - ١٥ للمسرح وقد تمت التصفيات عن طريق لجان تحكيم من السادة أعضاء هيئة التدريس ثم التحكيم النهائي لاختيار نجم كل مجال وتم اختيار الفائزين في كل مجال بواقع ١١ للفنون التشكيلية - ١٠ الموسيقى والغناء - ٣ للتعبير الحركي - ٥ للمسرح - ٨ للفنون الأسرية - ٣ المجالات الثقافية بإجمالي ٤٠ فائزا.

وشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية المتنوعة، حيث قدم منتخب الجامعة للموسيقى والكورال فقرات غنائية رمضانية، بالإضافة إلى تقديم تابلوهات مسرحية.

