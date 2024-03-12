مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف مخيم المغازي وسط قطاع غزة

شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصفًا استهدف عدة مناطق في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا على عدة مناطق في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة ، عن سقوط شهداء وعدد كبير من المصابين جراء استهداف الاحتلال مواطنين ينتظرون وصول مساعدات قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، نفذ الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات في عدة بلدات وقرى في محافظة جنين، فقامت قوات الاحتلال باقتحام سيلة الظهر، والفندقومية جنوب جنين، والجلمة وعرانة وعربونة وبيت قاد، شمال شرق المحافظة، ونصبت حواجز عسكرية متنقلة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.