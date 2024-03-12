محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا من الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بالقاهرة والقنطرة شرق

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وفدًا من الكنيسه الإنجيلية بقصر الدوبارة بالقاهرة والقنطرة شرق برئاسة الدكتورة إيفا بطرس مدير الاغاثة بالكنيسة الإنجيلية بمصر والوطن العربى بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور اللواء مصطفي محمد مصطفي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وامنى برهومه المشرف التنفيذى للإسكان الاجتماعى بعمارات السبيل.

ورحب المحافظ بأعضاء الوفد وأثنى على دور الكنيسة فى المساعدة والدعم الدائم مؤكدا على دور مصر والمصريين فى مساندة ودعم الفلسطينين واستقبال المساعدات الإنسانية التي تصل الي المحافظة، وإدخالها إلي قطاع غزة.

وأكد المحافظ علي قيام المحافظة باستقبال تلك المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية عبر 3 مسارات وهي على متن الشاحنات بالطريق البري وعلى متن السفن بطريق البحر عن طريق ميناء العريش البحري وعلي متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.

وأضاف المحافظ، أنه يجري تخزين المساعدات التي تصل الي شمال سيناء في عدد من المخازن اللوجستية المجهزة، وادخالها تباعًا الي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" طبقا للاحتياجات الملحة في القطاع.

كما أعربت الدكتورة ايفا بطرس عن سعادتها بزيارتها للمرة الاولى إلى محافظة شمال سيناء وعلى الجهود المبذولة من القائمين على رعاية الجرحى والمصابين الفلسطينيين برئاسة محافظ شمال سيناء لواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة

بعمارات السبيل ومراكز الاستشفاء بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد

واضافت دكتورة إيفا بانها قامت بزيارة للجرحى الفلسطينيين فى مراكز الاستشفاء فى الشيخ زويد والضاحية وبئر العبد وعمارات السبيل واختتمت الزيارة بلقاء المحافظ واكدت على المساعدة والمساندة الدائمة.