منتخب مصر يبدأ معسكره الأربعاء استعدادا لدورة الإمارات

يبدأ منتخب مصر الأول معسكره بعد غدآ الأربعاء 13 مارس، استعدادآ للمشاركة في دورة الإمارات الودية والتي سيتخللها مباراتين وديتين.



ويترأس محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعثة منتخب مصر، في رحلتها إلى الإمارات يوم 17، لخوض بطولة ودية بمشاركة منتخبات كرواتيا، تونس ونيوزيلندا.

ويواجه منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن نظيره النيوزيلندي، في الثاني والعشرين من شهر مارس الجاري، بينما يلعب المنتخب التونسي أمام نظيره الكرواتي، ويلتقي الخاسران من المواجهتين في الخامس والعشرين من مارس، قبل مواجهة الفائزين في اليوم التالي، في ختام بطولة الإمارات الودية.