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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع مهندس وعامل إثر سقوطهما من أعلى ونش في أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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لقي مهندس وعامل مصرعهما بعد سقوطهما من ارتفاع 13 متراً داخل موقع عمل مشروع مونوريل أكتوبر بمحافظة الجيزة، الحادث وقع بينما كانا يعملان على الونش داخل الموقع، مما أدى إلى وفاتهما على الفور.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بسقوط شخصين من أعلى ونش، حيث هرعت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع على الفور، وقد تبين أن المتوفين هما "أحمد ر"، البالغ من العمر 27 عاماً، وهو مهندس، و"سيد"، البالغ من العمر 57 عاماً، وهو حداد، حيث سقطا من على ونش يبلغ ارتفاعه 13 متراً.

وفور وقوع الحادث، تم نقل جثتي المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما باشرت النيابة التحقيق في الحادث.

أجهزة الأمن سقوط شخصين مشروع مونوريل