وفاة متهم محكوم عليه بالإعدام قبل ساعات من تنفيذ الحكم

توفي متهم محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل عمد، داخل سجن مايو، بعدما أصيب بإشتباه ذبحة صدرية، وعلي الفور تم عرضه علي العيادة الخاصة بالمركز مرتين وتقديم له أكسجين وتوسيع شعب، إلا ان حالته لم تتحسن وأثناء نقله للرعاية المركزة بمستشفي سجن بدر، وحال نقله لعربة الاسعاف سقط ارضا وحدثت الوفاة.

وإذ باشرت النيابة التحقيقات، وبسؤال المدعو / نادى محمد - حارس الغرفة محل حجز المتوفى- شهد بان المتوفى يدعي “مصطفي صلاح”، 27 سنة، ومتهم في جنايتي قتل عمد ومخدرات، وكان متواجد بغرفة حجزه بالمركز بعنبر التأديب والإعدام - حجز انفرادى - نظرًا لأنه محكوم عليه بعقوبة الإعدام شنقًا، وشهد بمرور المتوفى بأزمة صدرية مرتين وتم عرضه على عيادة المركز في المرتين الا انه لم يعد لديوان الحجز بالمرة الثانية ونمى

علمه بحدوث وفاته.



وأضاف ان المتوفي كان بحالة نفسية جيدة وانه كان يعانى من مرض مزمن بالرئة يسبب له ضيق تنفس وانه كان مداوم على تناول عقاقير وادوية محددة بمعرفة الطبيب المختص بالمركز وكانت حالته مستقرة ولم يعانى مثل تلك الحالة مسبقًا.

وبسؤال المبلغ المدعو / عبدالتواب حسنى - الممرض المتابع لحالة المتوفى - شهد - بزيارة النزيل

للعيادة السجن مرتين، وذلك اثر معاناته من ضيق بالتنفس وعليه تم وضعه على جهاز اكسجين وتم إعطائه مادة الفوكلين عن طريق جهاز النيبوليزر لتوسيع الشعب وعقب تمام جلسة العلاج

تحسنت حالته الصحية عاد لمحبسه الا انه في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءًا عاد عرضه على العيادة الخاصة بالمركز اثر معاناته من ذات الاعراض الصحية وتم اجراء ذات الإجراءات السابقة الا انه لم يستجيب للعلاج فقام باستدعاء طبيب المركز.



