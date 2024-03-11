«2-2».. الجانب الخفى لنظام الملالى.. رحلة فى عمق المجتمع الإيرانى

إيمانويل رضوي

إيمانويل رضوي متخصص في شئون الشرق الأوسط. وهو يتعاون مع فرق التحرير الدولية لمجلة Paris Match، وFranc-Tireur، وPolitique Internationale، وVA التي يغطي فيها بشكل خاص القضية الإيرانية. كما أنتج العديد من الأفلام الوثائقية عن الشرق الأوسط والشبكات الإسلامية لصالح عدة مؤسسات إعلامية، وقد نشر للتو كتابه "الوجه الخفي للملالي" (عن دار دو سيرف)، وهو كتاب استقصائي متعمق وموثق للغاية، يكشف عن معلومات لم يتم الكشف عنها من قبل عن جمهورية إيران الإسلامية، ولا سيما عن نظام المافيا الذي تديره.

ننشر في هذا العدد الجزء الثاني من الحوار الشامل، الذي أجراه موقع "لو ديالوج"، مع إيمانويل رضوي، المتخصص في شئون الشرق الأوسط، والذي أنتج العديد من الأفلام الوثائقية عن الشرق الأوسط والشبكات الإسلامية لصالح عدة مؤسسات إعلامية. وكنا قد أعدنا نشر الجزء الأول من الحوار الشامل، يوم الثلاثاء الماضي. وقد نشر للتو كتابه: "الوجه الخفي للملالي" (عن دار دو سيرف)، وهو كتاب استقصائي متعمق وموثق للغاية، يكشف فيه عن معلومات لم يتم الكشف عنها من قبل، عن جمهورية إيران الإسلامية، ولا سيما عن نظام المافيا الذي تديره.

مزيد من التفاصيل في نص الجزء الثاني من الحوار الشامل على النحو التالي:

■ لو ديالوج: في كتابك، نلاحظ أن الشباب الإيرانيين الذين أجريت معهم مقابلات يبدو أنهم يشعرون بالحنين إلى العهد البهلوي، بينما أسقط آباؤهم الشاه محمد رضا بهلوي عام ١٩٧٩، لأنهم اتهموه بأنه دكتاتور؟

- رضوى: في الواقع، ما يقوله هؤلاء الشباب الذين أجريت معهم مقابلات، والذين تبلغ أعمارهم حوالي ثلاثين عامًا، هو أن اسم بهلوي يجسد إيران الحديثة، في الوقت الذي كانت فيه المساواة بين النساء والرجال، أو عندما كانت هناك فرق الروك، أو عندما كانت الفتيات تذهبن إلى الشاطئ بلباس البحر.

وكثيرًا ما يقولون إن الذين تعرضوا للاضطهاد فى عهد الشاه هم الشيوعيون، الذين يمثلون فئات هامشية، وليس المجتمع الإيراني ككل، حتى لو كان من الواضح أن هذه الاضطهادات غير مقبولة. إنهم يحنون إلى زمن سمعوا عنه ولم يعاصروه.

وبالعودة إلى يومنا هذا، فإن العديد من الشباب الإيرانيين يرون في ابن الشاه "الأمير رضا" رجلًا منسجمًا مع الديمقراطية، ويعرف كيف ينسجم مع الغرب. وهذا لا يعني بالضرورة أنهم يريدون العودة إلى النظام الملكي. إن المسألة أكثر تعقيدًا. إنهم ينظرون إلى رضا بهلوي على أنه داعية للعودة إلى الحريات الفردية، باعتباره الضامن لوضع سياسي جديد لإيران.

لقد أجريت معه مقابلة مطولة. إنه ذكي جدًا فكريًا، ويدرك تمامًا متطلبات الشباب. لديه إتقان مثير للإعجاب في الجغرافيا السياسية والقضايا الدولية الكبرى. لكنى لست متأكدًا من أنه ينجذب إلى السلطة. أعتقد أنه يرى نفسه كقوة دافعة لا أكثر. ومن وجهة نظري فإن هذا الأمر ضروري.

هناك بالطبع شخصيات أخرى في المعارضة الإيرانية تلعب دورًا مهمًا، مثل المحامية الحقوقية نسرين ستوده. في الواقع، ما تعلمته من تحقيقي هو أن المعارضة العلمانية الإيرانية بشكل عام تتمتع بكفاءة عالية، على اليسار وعلى اليمين. ويبدو لي مفاجئًا أن الغربيين لا يعتمدون عليهم.

■ لو ديالوج: يبدو أنك تقول، في مقدمة كتابك، إن بعض المثقفين شوهوا الواقع الإيراني في زمن الثورة عام ١٩٧٩، خارج نطاق الأيديولوجيا. هل يمكنك توضيح فكرتك؟

- رضوى: تكشف الشهادات العديدة التي تم جمعها من الشهود الذين عاشوا هذه الفترة، وكذلك الأرشيفات التي استكشفتها، أن صورة إيران في ظل حكم بهلوي كانت مشوهة في ذلك الوقت من قبل بعض المثقفين اليساريين، وخاصة الفرنسيين. ومن خلال قراءة الأرشيف الإيراني والفرنسي، نفهم أن سارتر وفوكو، على سبيل المثال، فرضا تمثيلًا زائفًا لإيران الشاه.

بالطبع، كان محمد رضا بهلوي مستبدًا، وكان الفساد حقيقة واقعة. ولكنه كان أيضًا زعيمًا مستنيرًا، وضامنًا للاستقرار الإقليمي. تجاهل سارتر وفوكو، مثل غيرهما من المثقفين اليساريين الإيرانيين والغربيين، بشكل عام الإصلاحات التحديثية التي قام بها الشاه في مسائل التعليم، والمساواة بين الرجل والمرأة، والحصول على التعليم والثقافة.

لقد انتقدوه لرغبته في التحرك بسرعة كبيرة، وحوّلوه إلى ديكتاتور، ولكن دون الاعتراف حقًا بأنه دفع إيران على طريق التقدم والمساواة بين الجنسين، أو أنه قام بذلك. وأنشأ شاه إيران الجامعات والمدارس والمتاحف. وكان أيضًا هو صاحب إنشاء استوديوهات الأفلام باستخدام النموذج الأمريكي. وكان يتمتع برؤية ثاقبة.

شارك سارتر في لجنة دعم آية الله الخميني، الذي قتل فيما بعد عشرات الآلاف من الأشخاص. ووصف فوكو آية الله بأنه "قديس". وكلاهما تجاهل عمليًا نصوص الخميني الهذيانية، رغم أنها كانت متاحة في ذلك الوقت، والتي أعلنت عن مشروعه السياسي القاتل. وأنشر مقتطفات منه في كتابي.

يمكننا أن نقول دائمًا أنهم لم يقرأوها. لكن بالنسبة للمثقفين من هذا المستوى، والذين يتمتعون بالتزام قوي، فإن هذا الأمر يبدو إشكاليًا على أقل تقدير. وفي عام ١٩٧٨، التقى بعض هؤلاء المثقفين وبعض الفنانين بمؤسسي الهيئة المستقبلية للحرس الثوري، في نوفل لو شاتو. لقد انبهروا بهؤلاء المقاتلين الإسلاميين.

■ لو ديالوج: لقد خصصت عدة صفحات للأكراد الإيرانيين، الذين التقيت قادتهم في ظروف محفوفة بالمخاطر للغاية، في منطقة ينشط فيها عملاء الحرس الثوري والجهاديون من تنظيم القاعدة. نشعر بارتباطك بهؤلاء السكان. ومع ذلك، لدينا انطباع بأنهم المنسيون في التاريخ. ماذا يمثلون اليوم؟

- رضوى: يشكل الأكراد الإيرانيون جزءًا من الحمض النووي الإيراني. في الأساطير، هم أحد التجسيدات الأصلية في التاريخ الفارسي. يتمتع هؤلاء الأشخاص برومانسية هائلة، على الرغم من أنهم يتكونون من محاربين شرسين. وبغض النظر عن مطالبهم الثقافية أو الإقليمية.

فلا يمكننا بالتالي أن نتجاهل حقيقتهم، خاصةً أن وفاة الشابة مهسا أميني، من أصل كردي، التي أغتيلت في سبتمبر ٢٠٢٢ على يد الشرطة الأخلاقية بسبب ارتدائها الحجاب بشكل غير لائق، كانت مفجر الانتفاضة الأخيرة في إيران. ويحشد الأكراد مقاتلين على الحدود بين العراق وإيران. إنهم مطلعون جدًا على ما يحدث في إيران، لأن لديهم العديد من المتابعات في جميع أنحاء البلاد.

ذهبت لمقابلتهم لهذا السبب، لأفهم أيضًا كيف يرون مستقبلهم إذا سقط نظام الملالي. ومن بينهم أيضًا، تمكنت من إدراك الفجوة بين الأجيال. الشباب الأكراد مرتبطون بثقافتهم وهويتهم. لكنهم يعتبرون أنفسهم في المقام الأول إيرانيين. وهم أقل نضالًا من أسلافهم من أجل استقلال كردستان، لكنهم ملتزمون بنفس القدر بالقتال ضد الملالي.

إن ما يطمحون إليه في المقام الأول هو الحرية، حتى لو كانوا يرغبون مرة أخرى في الاعتراف بخصوصياتهم الثقافية. وبطبيعة الحال، تختلف مواقفهم تبعًا للجماعات السياسية التي ينتمون إليها. كومالا، على سبيل المثال، أكثر انفتاحًا على التحالف مع رضا بهلوي والليبراليين الإيرانيين من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، الذي يظل مناهضًا للملكية بشكل حازم. ومهما حدث، فلا يمكن فعل أي شيء بدون الأكراد.

■ لو ديالوج: كيف يمكننا تحديد العلاقة بين فرنسا وجمهورية إيران الإسلامية؟

- رضوى: قبل ظهور الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام ١٩٧٩، كانت فرنسا وبلاد فارس، ثم إيران، قريبتين جدًا اقتصاديًا وثقافيًا. يحتفظ غالبية الشعب الإيراني بشغف تجاه فرنسا. ومع ذلك، فإن الملالي الحاكمين يشنون حربًا غير متكافئة ضدنا منذ ٤٥ عامًا. بينما نتحدث الآن، هناك أربع رهائن فرنسيون محتجزون في السجون الإيرانية.

الجمهورية الإسلامية دولة إرهابية تمارس دبلوماسية الرهائن. وأثناء التحقيق الذي أجريته، أدركت أن الملالي ما زالوا خائفين من فرنسا. لدينا بالفعل وجود عسكري هائل يهددهم في الخليج، مع وجود قاعدة فرنسية في أبو ظبي، وسفن حربية عالية التقنية تقوم بدوريات في المنطقة.

وعلاوة على ذلك، فإنهم يشعرون بالقلق من شبكتنا الدبلوماسية في الشرق الأوسط، والتي تولد معلومات استخباراتية عالية المستوى. بالنسبة للإيرانيين المقربين من النظام الذين أجريت مقابلات معهم، كانت فرنسا أيضًا هي صاحبة المواقف الأكثر تشددًا بشأن القضية النووية.

باختصار، تستطيع فرنسا، بفضل نقاط القوة التي تتمتع بها، أن تظهر سياسة أكثر صرامة تجاه الملالي. ولكن هذا ليس هو الحال. ربما يأتي هذا من حقيقة أن دبلوماسيتنا ليس لديها فهم كبير للنفسية السياسية الإيرانية.

وبالتالي، يقوم عدد معين من الجهات الدبلوماسية بتحليل الأحداث في إيران من منظور الربيع العربي، وهذا خطأ لأن إيران ليست دولة عربية أولًا.. وثانيًا، يريد شبابها التخلص من الإسلام السياسي.. وثالثًا، المعارضة الإيرانية، سواء كانت ملكية أو يمينية أو يسارية، مثقفة للغاية ومؤيدة للديمقراطية ومنفتحة على الغرب.

■ لو ديالوج: لا يزال البعض يتحدثون عن خطر الحرب الأهلية في إيران، مثل الربيع العربي، أو حتى الانقلاب الذي يقوم به الباسداران (اسم الحرس الثوري باللغة الفارسية). ما رأيك؟

- رضوى: لا يوجد أي إيراني واحد في المعارضة، أيًا كان معسكره، يريد حربًا أهلية. على العكس من ذلك، فإنهم يفعلون كل شيء لتجنب ذلك. أما بالنسبة للحرس الثوري الإيراني، فنظرية الانقلاب موجودة بالطبع. لكن لديهم القوة بالفعل.

وأذكركم أنهم يسيطرون على الترسانة الأمنية وعلى أكثر من ٦٠٪ من الاقتصاد الإيراني، ناهيك عن تهريب الأسلحة والمخدرات. كل شيء ممكن، ولكن بصراحة، ما الهدف؟