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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الأمن العراقي يعلن القبض على إرهابيين وتدمير معاقل لداعش في كركوك

عناصر من قوات الأمن
عناصر من قوات الأمن العراقية
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الإثنين عن نجاح قوات مكافحة الإرهاب في تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القبض على اثنين من العناصر الإرهابية وتدمير العديد من معاقل داعش في مناطق ديالى وكركوك.

وأفادت الخلية في بيان لها أن القوات الأمنية تابعت عمليات مطاردة الفلول الإرهابية، حيث تمت مداهمة والقبض على إرهابي يعمل كوسيط مالي لقادة داعش في محافظة كركوك. كما تمت عملية ثانية في التنسيق مع مديرية عمليات السليمانية، أسفرت عن القبض على عنصر آخر.

وأكدت الخلية أن هذه العمليات نتجت عن تدمير 14 وكرًا لعناصر داعش، بالإضافة إلى تدمير العديد من قنابر الهاون والعبوات المحلية الصنع في محافظتي ديالى وكركوك.

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