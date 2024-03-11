استشاري: حساسية الأنف تصيب 20٪ من المواطنين فى مصر

يعاني بعض الأشخاص من مرض الجيوب الأنفية والحساسية مما يسبب الشعور بالنوم وقلة التركيز، ويجب توعية المريض وأهله بمسببات الحساسية والمضاعفات المحتملة لكي يفيد فى الوقاية والسيطرة على المرض.

حساسية الأنف والجيوب الأنفية في رمضان

ويقول الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في حواره مع "البوابة": الإصابة بحساسية الأنف تسبب الابتعاد عن ممارسة مختلف الأنشطة وتجعل المصابين أقل مشاركة فى التفاعلات الاجتماعية، والميل للعزلة والنوم، وقلة التركيز.

سبب الشعور بالنوم وقت الإصابة بالحساسية

وبحسب بدران يحدث تفاقم لآليات الحساسية فى حالة الإصابة به مما يؤدى إلى تزايد مواد كيميائية فى الجسم تجعل الفرد يشعر بالنوم الدائم، بالإضافة إلى أدوية الحساسية التى تجلب النوم كأثر جانبى لها، والشعور بالإرهاق وانسداد الأنف والصداع، كل هذه الأعراض تؤدى إلى قلة التركيز ، وقد يصاحب الحساسية بعض التوتر العصبى والقلق والاكتئاب.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن حساسية الأنف أصبحت من أهم الأمراض شائعة الانتشار، حيث تصيب ٢٠٪ من المواطنين خاصةً الأطفال والمراهقين فى مصر، و٨٠٪ من الحالات المصابة تبدأ فى مرحلة الطفولة، وتؤدى حساسية الأنف إلى مضاعفات مزمنة مثل التهاب الجيوب الأنفية وضمور الأغشية المخاطية للأنف والربو الشعبى، حيث أثبتت الدراسات أن مرضى حساسية الأنف لديهم احتمالات مرتفعة بالإصابة بالربو الشعبى.

وأكد أن توعية المريض وأهله بمسببات الحساسية والمضاعفات المحتملة يفيد فى الوقاية والسيطرة على المرض، وتتشابه أعراض حساسية الأنف مع أعراض نزلات البرد لكنها تطول وتتكرر.

وأوضح أنه يمكن أن تشمل أعراض حساسية الأنف والجيوب الأنفية:

سيلان الأنف.

احتقان الأنف والجيوب الأنفية.

دموع وحكة واحمرار في العين.

العطس.

حكة في الأنف أو سقف الفم أو الحلق.

تسرسب المخاط في الجزء الخلفي من الحلق.

انتفاخ الجلد أسفل العين وظهوره مثل الكدمات (هالات الحساسية).

الشعور بالتعب الشديد.

قلة النوم.

