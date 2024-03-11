هيثرو الأعلى ازدحاما.. 7% زيادة بأعداد المسافرين في أوروبا خلال يناير

شهد شهر يناير 2024 انتعاشاً في حركة السفر الجوي بأوروبا، مسجلاً نمواً مطرداً مقارنة بشهر يناير 2023، وخلال هذه الفترة، سافر عدد أكبر من الأشخاص عبر المطارات الأوروبية مقارنة بالعام الماضي، بزيادة قدرها 7 %، وجاء معظم هذا النمو من المسافرين الدوليين، بزيادة 8 %، في حين ارتفع السفر الداخلي بنسبة 2 % فقط.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن مجلس المطارات الأوروبي (ACI Europe)، وصل عدد الركاب الدوليين إلى نفس المستوى الذي كان عليه قبل الوباء، مما يمثل إنجازًا مهمًا بعد خمس سنوات من التحديات، وكانت تجاوزت بعض المطارات مستوياتها لعام 2019 في يناير من العام الماضي.

وأشار ACI Europe إلى أن زيادة عدد الركاب المسجلة في يناير 2024 تعني أن المطارات تعود تقريبًا إلى معدل تشغيلها قبل الوباء، وهي أقل بنسبة 3 % فقط عن مستويات يناير 2019، وبينما انتعش السفر الدولي بالكامل، لا يزال السفر الداخلي متخلفا، بانخفاض 13 % مقارنة بعام 2019.

وبالنظر إلى الأشهر المقبلة، من المتوقع أن تتحسن ظروف الاقتصاد الكلي في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على وجه الخصوص، مع مزيد من الانخفاض في التضخم ونمو الأجور الحقيقية، وإلى جانب إعطاء المستهلكين الأولوية للتجارب والترفيه، فمن المفترض أن يدعم ذلك النمو المستمر في الطلب على السفر الجوي - مع استمرار الرياح المعاكسة بشكل رئيسي من ضغوط العرض وارتفاع أسعار تذاكر الطيران بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية.

وقال أوليفييه يانكوفيتش المدير العام لمجلس المطارات الأوروبي: "تظهر بيانات إضافية أنه في يناير من هذا العام، شهدت مطارات الاتحاد الأوروبي زيادة بنسبة 8 % في حركة الركاب مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفي هذا الصدد، لوحظ نمو كبير في مطارات سلوفينيا (+29.8 %)، الجمهورية التشيكية (+28.9 %)، مالطا (+22.6 %)، بولندا (+18.9 %)، هنغاريا (+16.6 %)، ومع ذلك، شهدت بعض الدول، مثل السويد وهولندا، انخفاضًا في أعداد الركاب".

وعلى الرغم من الوباء، تجاوزت العديد من المطارات مستويات ما قبل الوباء، حيث أظهرت مالطا وقبرص وبولندا زيادات كبيرة، ومن ناحية أخرى، ظلت سلوفاكيا والسويد وسلوفينيا بعيدة عن التعافي الكامل، وعلاوة على ذلك، شهدت المطارات الرئيسية أيضًا زيادة بنسبة 8.3% في حركة الركاب، مدفوعة بالطلب القوي وعودة المسافرين الصينيين.

وظل مطار لندن هيثرو أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما، يليه مطار إسطنبول مباشرة. وحلت مدريد محل أمستردام في المركز الرابع، في حين عزز النمو المذهل لروما فيوميتشينو الأداء العام للمطارات الرئيسية.