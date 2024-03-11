الدورى الإنجليزى.. تشكيل هجومى متوقع لنيوكاسل فى مواجهة تشيلسى

يحل فريق نيو كاسل يونايتد فى تمام العاشرة من مساء اليوم، ضيفًا ثقيلاً على نظيره تشيلسى، وذلك على ملعب "ستامفورد بريدج"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بفوز كبير لفريق نيوكاسيل بأربعة أهداف لهدف ، كانت ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر البريميرليج على ملعب " سانت جيمس بارك".

ومن المتوقع ان يدخل فريق نيوكاسل اللقاء، بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا.

خط الدفاع: تينو ليفرامينتو - فابيان ساشار - سفين بوتمان - دان برن.

خط الوسط: سيان لونجستاف - برونو جيماريش - جو ويلوك.

خط الهجوم: أنطوني جوردون - ألكسندر إيزاك - هارفي بارنز.

و يطمح نيوكاسل يونايتد للفوز من أجل مطاردة الكبار على مقعد مؤهل لبطولة أوروبية، حيث يمتلك 40 نقطة محتلًا بها المركز العاشر، حصدهم من 12 انتصار و4 تعادلات وتعرض للهزيمة فى 11 مباراة، خلال الـ 27 جولة ماضية.