أخصائية تغذية تصف روشتة للتخلص من الدهون الزائدة في رمضان

ممارسة الرياضة في رمضان أثناء الصيام أو بعد الإفطار مفيدة لصحة جسم الإنسان للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون وضبط سكر الدم ولابد من وضع برنامج نشاطات لتحسين الوضع الصحي واستغلال شهر رمضان الاستغلال الأمثل.

وتقول الدكتورة مروة شعير أستاذ مساعد الأغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” إن ممارسة الرياضة في رمضان يجب أن تتم قبل الإفطار في حالة الشخص الطبيعي مثل رياضة المشي أو الايربوكس أو الزوبه فقط أثناء الصيام، وبعد الإفطار بساعتين ممكن المشي أو ممارسة رياضة ألعاب الجيم وذلك لتنظيم معدل السكرفي الدم وحرق الدهون وخسارة الوزن.