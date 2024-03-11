ads
الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

أخصائية تغذية تصف روشتة للتخلص من الدهون الزائدة في رمضان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ممارسة الرياضة في رمضان أثناء الصيام أو بعد الإفطار مفيدة لصحة جسم الإنسان للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون وضبط سكر الدم ولابد من وضع برنامج نشاطات لتحسين الوضع الصحي واستغلال شهر رمضان الاستغلال الأمثل.
وتقول الدكتورة مروة شعير أستاذ مساعد الأغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” إن ممارسة الرياضة في رمضان يجب أن تتم قبل الإفطار في حالة الشخص الطبيعي مثل رياضة المشي أو الايربوكس أو الزوبه فقط أثناء الصيام، وبعد الإفطار بساعتين ممكن المشي أو ممارسة رياضة ألعاب الجيم وذلك لتنظيم معدل السكرفي الدم وحرق الدهون وخسارة الوزن.

ممارسة الرياضة تدريب الاطفال علي صيام رمضان خسارة الوزن صحة الجسم تدريب الاطفال علي صيام رمضان