نادية مصطفى في حوارها لـ"البوابة نيوز": التقرب إلى الله أول اهتماماتي برمضان.. وأستعد للشهر الكريم بـ "تدميس الفول بالبيت"

رمضان فى مصر له تفاصيله الخاصة فى كل البيوت، كيف يقضي الفنانون والفنانات يومهم في شهر رمضان؟ ما طقوسهم الخاصة؟ وما ذكرياتهم في الشهر الكريم؟ هذه التساؤلات وغيرها تطرحها البوابة نيوز على عدد من الفنانين والفنانات في سلسلة حواراتها مع الفنانين خلال شهر رمضان، وفي هذا الحوار تصحبنا الفنانة الكبيرة نادية مصطفى في رحلة داخل عالمها الخاص برمضان، وإلى نص الحوار..

■ ماذا عن التجهيزات وسفرة رمضان الأساسية في الإفطار؟

شهر رمضان له أهمية خاصة في البيوت والأسر المصرية كلها، وطبعا له مذاق خاص نبدأ بالتجهيزات قبل دخول الشهر الكريم بأيام من شراء متطلبات البيت من سلع غذائية مثل الأرز والسكر والفول الذي أفضل تدميسه في البيت بالإضافة إلى التجهيزات الأساسية مثل الصلصة، وتحضير البانيه ولف المحشي وورق عنب وكرنب والسمبوسك بالجبنة وأضعها داخل الثلاجة؛ ورغم أنها حاجات أساسية ومتعبة إلا أن لها طعما خاصا عندي وأهم الأطباق على السفرة بالنسبة لي الشوربة أساسية والسمبوسك على الإفطار، والسحور الأساسي كل يوم الزبادي والفول المدمس، وهما من الأساسيات التي لا غني عنهما طوال الشهر الكريم.

■ وماذا عن طفولتك وذكرياتك مع الشهر الكريم؟

الطفولة مرحلة لا تنسى عند الكثير خصوصا في شهر رمضان الكريم وطبعا كانت أحلى أيام حياتي وأحلى ذكريات أولا كانت لا توجد مسئولية، كنت أنزل مع بابا قبل رمضان بأيام كي نشتري الفانوس، كما كنت يوميا بعد مشاهدة فوازير نيللي أنزل الشارع بالفانوس وألعب مع أصحابي، وكنت كمان أستمتع بأكل ماما أحلى أكل في الدنيا وأستمتع بالزيارات العائلية و"لمة العيلة" بين الأهل والأصدقاء المقربين. و كنت أحب أصوم، وكانت أمي خوفا علىّ كانت تقول لي الصيام لحد العصر بالنسبة لعمري الصغير مش المغرب عشان تعلمني الصيام وأنا طفلة، ولذلك أنا عملت ذلك مع بناتي.

أيضا من أحلى الذكريات التي عشتها في حياتي في شهر رمضان أنى ربنا أكرمني وعملت عمرة في رمضان وعمري ما أنسى هذه الأيام المباركة، وربنا يديمه علينا أعواما وأعواما.

■ الفنانة نادية مصطفى وكيل نقابة المهن الموسيقية هل تباشرين الأعمال النقابية في رمضان؟

بكل تأكيد أباشر العمل النقابي علي أكمل وجه وأذهب إلى النقابة كعادتي ولم أتوقف عن الاهتمام بالنقابة طوال الشهر الكريم خلال السنوات الماضية والحالية بإذن الله.

■ وماذا عن متابعة الأعمال الدرامية في شهر رمضان؟

شهر رمضان له اهتمام خاص عندي طبعا يزداد التقرب إلى الله وقراءة القرآن وصلاة التراويح أول اهتماماتي، وبالنسبة لمشاهدة المسلسلات أحب مشاهدة الأعمال الدرامية المميزة بعد رمضان كي أشاهدها بدون إعلانات.