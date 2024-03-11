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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تنفيذ 8 برامج تدريبية مهنية مجانية للشباب والفتيات بالوحدة المتنقلة بنصر النوبة

الوحدة المتنقلة للمتدربات
الوحدة المتنقلة للمتدربات بقرية عنيبه بنصر النوبة
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أوضح فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان بأنه تم الإنتهاء من تنفيذ 8 برامج تدريبية مهنية مجانية بالوحدة المتنقلة للمتدربات بقرية عنيبة التابعة لمركز نصر النوبة على مهن ( الملابس الجاهزة والسباكة الصحية ) ، وكذلك بمركز تدريب مهنى المحمودية فى المهن المختلفة لصيانة الشاشات وتركيب كاميرات المراقبة ، وصيانة الأجهزة المنزلية ، والكهرباء والطاقة الشمسية ، والملابس الجاهزة والمفروشات ، وكهرباء سلسيون حيث إستفاد منها ١٢٩ خريج منهم ١١٠ خريج من طلبة التعليم الفنى الصناعى بمختلف التخصصات .

ولفت إلى أن ذلك يأتى طبقاً للبرتوكول المبرم بين المديرية وبين مديرية التربية والتعليم ومشروع قوى عاملة مصر حيث تم تنفيذ هذه البرامج بالمتابعة والتقييم من الجانبين حرصاً منهما على رفع المستوى المهارى لدى طلبة التعليم الفنى الصناعى .

وقد لاقت هذه البرامج إستحسان المتدربين سواء بالوحدة المتنقلة من السيدات الفتيات المتدربات أو من طلبة التعليم الفنى معربين عن سعادتهم وإمتنانهم للجهات المنفذة للتدريب لإتاحة الفرصة لهم للإلتحاق بهذه البرامج الهادفة والناجحة على المستوى الدراسى والعملى .

وأعرب المسئولين بمشروع قوى عاملة مصر عن خالص شكرهم وتقديرهم لمركز تدريب مهنى المحمودية الذى إستضاف جموع الطلاب المرشحين من قبل المشروع ، ومدى الإهتمام فى ظل المعلومات المتعددة التى حصل عليها المتدربين بشكل مبسط على أيدى نخبة من المدربين المتميزن بما ساهم فى تنمية مهاراتهم .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ، وتأهيلهم لسوق العمل ، ووفقاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

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مديرية العمل بأسوان 8 برامج تدريبية مهنية مجانية الوحدة المتنقلة للمتدربات نصر النوبة أخبار محافظة أسوان