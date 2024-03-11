في ذكرى ميلاده.. صلاح السقا الأب الروحي لمسرح العرائس

تحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد المخرج محمد صلاح الدين عبد العزيزالسقا الشهير ب " صلاح السقا " حيث ولد في الدقهلية 11مارس عام 1932 ورحل في 25 سبتمبر2010، ويعد رائد فن تحريك العرائس، وواحدا ممن أسهم فى إنشاء مسارح العرائس ببعض الدول العربية ويعد الأب الروحي لمسرح العرائس في مصر.

حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس وعمل بالمحاماة ، ثم التحق بدورة تدريبية لتعليم فن العرائس على يد الخبير سيرجى أورازوف، الأب الروحى لفنانى العرائس فى العالم، ثم سافر إلى رومانيا على دبلوم الإخراج المسرحى وتخصص فن العرائس، ثم رجع إلى مصر ليحصل على ماجستير من معهد السينما قسم إخراج عام 1969،وهو والد الفنان أحمد السقا .

قدم الكثير من الأعمال الفنية وهى "حلم الوزير سعدون"، "حسن الصياد"، "الأطفال يدخلون البرلمان"، "خرج ولم يعد". ثم قدم أهم العروض المسرحية على الإطلاق وهو "الليلة الكبيرة" كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين، وألحان الشيخ سيد مكاوى، و أخرج السقا عروضا منها مقالب صحصح وتابعه دندش، من أشعار الشاعر عبد الرحمن الأبنودى، "أبو على" تأليف الشاعر سيد حجاب، و"عودة الشاطر حسن"، "عقلة الصباع"، "الديك العجيب"، تأليف إيهاب شاكر، وحوار صلاح جاهين، "حكاية سقا" تأليف سمير عبد الباقى.

تولى الكثير من المناصب الإدارية فى المسرح حيث بدأ تولى رئاسة البيت الفنى للمسرح ، كما تولى رئاسة المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وكان وكيل أول وزارة الثقافة بالإضافة إلى ذلك كان عضو الهيئة العالمية لفنون ومسارح العرائس